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В ФБР фиксируют всплеск угроз из-за палестино-израильского конфликта

В ФБР фиксируют всплеск угроз из-за палестино-израильского конфликта После обострения палестино-израильского конфликта Федеральное бюро расследований (ФБР) США фиксирует резкий рост угроз для населения.
Другие страны
15 октября 2023 г. 00:28
В ФБР фиксируют всплеск угроз из-за палестино-израильского конфликта

После обострения палестино-израильского конфликта Федеральное бюро расследований (ФБР) США фиксирует резкий рост угроз для населения.

Как передает Report, слова директора ФБР приводит журналист газеты The New York Times Гленн Траш.

"Директор ФБР Крис Рей, выступая в Сан-Диего перед начальниками отделов полиции, заявил, что бюро столкнулось с резким ростом количества угроз после того, как Израиль начал наносить удары. Он призвал к бдительности на местах и попросил делиться информацией, чтобы остановить одиночек, движимых идеями ХАМАС и других радикальных группировок", - написал Траш на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, что утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы радикальной группировки ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", в рамках которой был полностью восстановлен контроль над южной границей.

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