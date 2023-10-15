В ФБР фиксируют всплеск угроз из-за палестино-израильского конфликта

После обострения палестино-израильского конфликта Федеральное бюро расследований (ФБР) США фиксирует резкий рост угроз для населения.

После обострения палестино-израильского конфликта Федеральное бюро расследований (ФБР) США фиксирует резкий рост угроз для населения.

Как передает Report , слова директора ФБР приводит журналист газеты The New York Times Гленн Траш.

"Директор ФБР Крис Рей, выступая в Сан-Диего перед начальниками отделов полиции, заявил, что бюро столкнулось с резким ростом количества угроз после того, как Израиль начал наносить удары. Он призвал к бдительности на местах и попросил делиться информацией, чтобы остановить одиночек, движимых идеями ХАМАС и других радикальных группировок", - написал Траш на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, что утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы радикальной группировки ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", в рамках которой был полностью восстановлен контроль над южной границей.