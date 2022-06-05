В ФАО ожидают в 2023 году ухудшения продовольственной ситуации

Ухудшение продовольственной ситуации в мире как последствие украинского кризиса, ведущего как к недостатку сырья, так и его удорожанию, ожидается в 2023 году, что грозит увеличением числа недоедающих более чем на 13 млн.

Ухудшение продовольственной ситуации в мире как последствие украинского кризиса, ведущего как к недостатку сырья, так и его удорожанию, ожидается в 2023 году, что грозит увеличением числа недоедающих более чем на 13 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким прогнозом выступил в опубликованном в воскресенье в газете La Stampa интервью ведущий экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО) Максимо Тореро.

"В 2022 году проблемой является не наличие продовольствия, а его доступность. Кукуруза и зерно нужны не только для того, чтобы делать хлеб и муку, но и для корма скота. Их удорожание отражается на стоимости продукции. РФ является наиболее крупным экспортером удобрений... Создается угроза производству продовольствия, что ведет к ухудшению кризиса в 2023 году", - пояснил эксперт.

"При наихудшем сценарии с увеличением цен на нефть и блоком экспорта удобрений можно ожидать, что под угрозой недоедания окажутся еще 13,7 млн человек", - продолжил он, добавив, что данный кризис накладывается на последствия пандемии. Всего проблемы недоедания могут коснуться еще 18 млн человек, если конфликт не прекратится. Наиболее уязвимым является население бедных африканских стран, но проблемы производства продовольствия коснутся и Европы. "В Европе такие страны, как Литва, Молдова, Сербия, Финляндия, Эстония, почти на 100% зависят от поставок российских удобрений. К ним добавляются Ирландия, Норвегия, Польша, Северная Македония, Словения", - уточнил ведущий экономист ФАО.

Он также указал на разницу уровня роста цен на продовольствие: в Ливане они выросли на 329%, тогда как в Германии - на 12%, в Великобритании - на 6,3%. По данным ФАО, более 50 стран получают 30% зерна с Украины. "53 страны находились в состоянии кризиса с продовольственной безопасностью еще до начала конфликта (на Украине), 193 млн считаются в уязвимом положении, но пока не в хроническом голоде. Сложившаяся ситуация может привести к ухудшению положения и этой категории", - сказал Тореро.

По его словам, для восполнения 100% расходов на продовольствие в африканских странах к югу от Сахары необходимы только в этом году 9 млрд долларов США. ФАО также работает над тем, чтобы способствовать самоснабжению Африки удобрениями за счет оптимизации. "Одна Нигерия могла бы производить удобрения на всю Африку, но сейчас из этого используется не более 3-4%, а остальное идет на экспорт в Латинскую Америку", - пояснил эксперт.