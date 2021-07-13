В ФАО объяснили рост числа голодающих в мире в 2020 году

Значительный рост мировых показателей голода и недоедания в 2020 году обусловлен распространением новой коронавирусной инфекции.

Значительный рост мировых показателей голода и недоедания в 2020 году обусловлен распространением новой коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие выводы содержатся в распространенном в понедельник докладе "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире", подготовленном ФАО, Всемирной продовольственной программой (ВПП) и другими международными организациями.

Как в нем указывается, на протяжении последних пяти лет число людей, страдающих от недоедания, оставалось практически на одном уровне. Вместе с тем в прошлом году этот показатель достиг почти 768 млн человек, что эквивалентно 10% населения земного шара и превышает уровень 2019 года примерно на 118 млн человек. Отмечается, что эта ситуация ставит под угрозу достижение одной из целей устойчивого развития, а именно нулевого показателя голода к 2030 году.

"К сожалению, пандемия продолжает выявлять слабые места в наших продовольственных системах, которые угрожают жизни и средствам к существованию людей во всем мире", - говорится в докладе. "Наши худшие опасения сбываются. Преодоление такого высокого уровня хронического голода займет годы, если не десятилетия", - отмечает главный экономист ВПП Ариф Хусейн.

В соответствии с исследованием, наибольшее число голодающих проживает в азиатском регионе (418 млн человек). При этом указывается, что в процентном соотношении худшие показатели у Африки - в регионе голодает около 21% населения, что вдвое превышает этот показатель у других регионов. Всего в мире 2,3 млрд человек не имеют полного доступа к качественным продуктам питания, 3 млрд человек не могут себе позволить придерживаться здоровой диеты. При этом речь идет как о недоедающих или испытывающих нехватку продовольствия, так и людях, страдающих ожирением из-за неправильного питания. Как подсчитали специалисты, невозможность такого большого числа лиц придерживаться здоровой диеты обойдется глобальной системе здравоохранения в 1,3 трлн долларов США к 2030 году, тогда как обеспечение качественными продуктами позволило бы сократить эту сумму на 97%.