​В Facebook назвали причину сбоя в работе своих приложений

Сотрудники компании Facebook полагают, что причиной неполадок в работе принадлежащей ей одноименной соцсети и других приложений стал сбой программного обеспечения, сейчас ведется работа над полным восстановлением. Как передает Report, об этом представители Facebook сообщили ТАСС.

"Ранее сегодня из-за проблемы с одной из наших центральных программных систем у многих людей возникли трудности с доступом к приложениям Facebook, - отметили в компании. - Мы быстро провели анализ, начали возобновлять предоставление доступа, сейчас мы следим за полным восстановлением. Мы приносим извинения за неудобства".

Согласно данным сервиса Downdetector, ранее наблюдались сбои в работе социальных сетей Instagram и Facebook..