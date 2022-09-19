В Евросоюзе резко подорожал хлеб

За год цены на хлеб в Евросоюзе резко выросли - в августе повышение составило 18 процентов.

За год цены на хлеб в Евросоюзе резко выросли - в августе повышение составило 18 процентов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные статистического агентства Eurostat.

В этом же месяце прошлого года в Европе рост цен на хлеб составлял только 3 процента. Больше всего в августе 2022 года продукт подорожал в Венгрии (на 66 процентов), Литве (на 33 процента), Эстонии и Словакии (на 32 процента в обеих странах). Меньше всего рост цен затронул Францию, где стоимость хлеба увеличилась на 8 процентов, а также Нидерланды и Люксембург (плюс 10 процентов в обеих странах).

Причиной значительного повышения цен на хлеб в ЕС стали последствия войны России против Украины. Обе страны являются крупными экспортерами зерна, пшеницы, кукурузы, семян масличных культур (особенно подсолнечника) и удобрений.

В последнее время на фоне обострившегося геополитического кризиса цены на продовольствие в Евросоюзе стали стремительно повышаться. Рост потребительских цен в 19 странах, использующих евро, в августе установил очередной рекорд на уровне 9,1 процента в годовом выражении по сравнению с 8,9 процента месяцем ранее. Подорожание продуктов питания, алкоголя и табака отвечает за 2,25 процентного пункта от общего показателя по инфляции в еврозоне. В этой категории цены выросли на 10,6 процента после повышения на 9,8 процента в июле.