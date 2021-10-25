В Евросоюзе разрешили третью дозу вакцины Spikevax от COVID-19

Комитет по лекарственным препаратам для человека (КРЛП) Европейского агентства лекарственных средств (EMA) одобрил введение третьей дозы вакцины от коронавируса COVID-19 Spikevax людям старше 18 лет.

Комитет по лекарственным препаратам для человека (КРЛП) Европейского агентства лекарственных средств (EMA) одобрил введение третьей дозы вакцины от коронавируса COVID-19 Spikevax людям старше 18 лет.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в понедельник агентство на своем сайте.

"Согласно полученным данным, третья доза вакцины Spikevax, сделанная спустя 6-8 месяцев после второй, привела к росту числа антител у тех взрослых, у которых оно начинало падать. "Бустерная" доза состоит из половины дозы, использованной во время основной вакцинации", - говорится в заявлении EMA. Также отмечается, что возможные побочные эффекты после третьей дозы компонента совпадают с теми, которые появляются после второй.

Третьи дозы вакцин Spikevax и Comirnaty также могут быть сделаны людям с ослабленной иммунной системой спустя 28 дней после второй дозы.