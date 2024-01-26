В Евросоюзе раскритиковали казнь американца азотом

Казнь американца Кеннета Смита в Алабаме с помощью чистого азота является жестоким наказанием, и Евросоюз (ЕС) выступает против смертной казни, поскольку она нарушает право человека на жизнь.

Казнь американца Кеннета Смита в Алабаме с помощью чистого азота является жестоким наказанием, и Евросоюз (ЕС) выступает против смертной казни, поскольку она нарушает право человека на жизнь.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Европейская служба внешних связей ЕС.

"Казнь проводилась путем принуждения заключенного дышать чистым азотом, лишая его кислорода, необходимого для поддержания функций организма, что приводило к азотной гипоксии – впервые этот метод казни был применен в США. По мнению ведущих экспертов, этот метод является особенно жестоким и необычным наказанием, в дополнение к тому факту, что заключенный уже подвергался неудачной попытке казни в ноябре 2022 года", - говорится в заявлении.

В документе говорится о том, что ЕС глубоко сожалеет о решении властей штата Алабама применить такой метод наказания. Евросоюз обеспокоен тем, что число казней в США увеличилось в прошлом году - в пяти штатах были казнены 24 человека.