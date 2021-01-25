В ЕС предложили ввести новое условие для приезжающих из третьих стран

В ЕК добавили, что странам-членам необходимо разработать единую анкету для въезжающих пассажиров

Европейская комиссия рекомендовала унифицировать требования к въезжающим из третьих стран на европейскую территорию, обязав их сдавать ПЦР тест на коронавирус не ранее чем за 72 часа до поездки. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон.

В настоящее время нет единых европейских правил в отношении въезжающих на территорию Евросоюза, каждая страна действует в соответствии с собственными правилами.

"Государства-члены должны обязать путешествующих из третьих стран, на которых не распространяются временные ограничения на поездки, предоставить обязательный отрицательный ПЦР-тест. Необходимо, чтобы тест был сдан не ранее чем за 72 часа до поездки", - сказала она.

В ЕК также добавили, что для лучшего контроля за распространением коронавируса странам-членам необходимо разработать единую анкету для въезжающих пассажиров.

Как говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии, возвращающиеся из третьих стран жители ЕС должны иметь возможность пройти тест по прибытии. При этом тестирование может сочетаться с обязательным периодом изоляции, последующим дополнительным тестированием.