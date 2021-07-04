В Евросоюзе полностью отказались от пластиковой посуды

Евросоюз окончательно отказался от пластиковой посуды после вступления в силу в субботу, 3 июля, соответствующего закона.

Евросоюз окончательно отказался от пластиковой посуды после вступления в силу 3 июля, соответствующего закона.

Как передает Report, об этом сообщил в Twitter еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс.

Еврочиновник отметил, что закон запрещает производство и продажу одноразовых ложек, вилок, ножей, тарелок, соломинок, ватных палочек, а также изготовленных из пенопласта одноразовых контейнеров для еды и напитков.

Документ был принят Европарламентом еще в 2019 году. А к 3 июлю все страны Евросоюза обязаны были убрать все одноразовые пластиковые изделия с рынка.

Напомним, что с 1 июля в Азербайджане запрещен импорт, производство и продажу одноразовой пластиковой посуды.