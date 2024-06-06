О нас

Фицо: В Евросоюзе перестало существовать право на выражение отличающегося взгляда

Фицо: В Евросоюзе перестало существовать право на выражение отличающегося взгляда Суверенная словацкая внешняя политика, проистекающая, конечно, из членства в Евросоюзе и НАТО, но ориентированная на все четыре стороны света, попросту не в моде.
Другие страны
6 июня 2024 г. 00:02
Фицо: В Евросоюзе перестало существовать право на выражение отличающегося взгляда

В Евросоюзе перестало существовать право на выражение отличающегося взгляда

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении к согражданам, выложенном на его странице в Facebook.

Братислава, по его словам, будет реализовывать суверенную политику на международной арене.

"Принципиально не согласен с политикой единственно верного взгляда, которую сегодня жестко продвигают некоторые крупные западные демократии. Отвергаю вмешательство во внутренние дела других стран и насильственный экспорт демократии в страны, которые решили идти собственным путем.

Суверенная словацкая внешняя политика, проистекающая, конечно, из членства в Евросоюзе и НАТО, но ориентированная на все четыре стороны света, попросту не в моде", - подчеркнул Фицо.

Он напомнил, что отношения между словацкими социал-демократами и партнерами по ЕС и Североатлантическому альянсу обострились из-за разницы подходов к ситуации в Украине.

"Это произошло, когда мы отказались предоставить Украине, кроме гуманитарной помощи, любую военную помощь из государственных запасов. Мы и далее принципиально предпочитаем мир, а не войну. Именно конфликт в Украине еще больше усилил, даже благословил в ЕС и НАТО концепцию единственно верного взгляда... а именно то, что война в Украине должна продолжаться любой ценой с целью ослабить РФ", - сказал премьер.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Robert Fitso Avropa İttifaqının siyasətini tənqid edib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
4 июня 2024 г. 11:05
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
30 мая 2024 г. 19:18
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
30 мая 2024 г. 18:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi