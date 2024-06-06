Фицо: В Евросоюзе перестало существовать право на выражение отличающегося взгляда

Суверенная словацкая внешняя политика, проистекающая, конечно, из членства в Евросоюзе и НАТО, но ориентированная на все четыре стороны света, попросту не в моде.

В Евросоюзе перестало существовать право на выражение отличающегося взгляда

Как передает Report , об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении к согражданам, выложенном на его странице в Facebook.

Братислава, по его словам, будет реализовывать суверенную политику на международной арене.

"Принципиально не согласен с политикой единственно верного взгляда, которую сегодня жестко продвигают некоторые крупные западные демократии. Отвергаю вмешательство во внутренние дела других стран и насильственный экспорт демократии в страны, которые решили идти собственным путем.

Суверенная словацкая внешняя политика, проистекающая, конечно, из членства в Евросоюзе и НАТО, но ориентированная на все четыре стороны света, попросту не в моде", - подчеркнул Фицо.

Он напомнил, что отношения между словацкими социал-демократами и партнерами по ЕС и Североатлантическому альянсу обострились из-за разницы подходов к ситуации в Украине.

"Это произошло, когда мы отказались предоставить Украине, кроме гуманитарной помощи, любую военную помощь из государственных запасов. Мы и далее принципиально предпочитаем мир, а не войну. Именно конфликт в Украине еще больше усилил, даже благословил в ЕС и НАТО концепцию единственно верного взгляда... а именно то, что война в Украине должна продолжаться любой ценой с целью ослабить РФ", - сказал премьер.