В Евросоюзе назвали страну с самыми большими долгами

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Европейское статистическое агентство Евростат опубликовало данные о величине государственного долга стран, входящих в ЕС.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, наибольший объем госдолга по отношению к ВВП страны оказался у Греции - 178,6 процента. На второй и третьей позициях - Италия и Португалия с показателями в 131,8 и 125,7 процента от ВВП соответственно.

Эстония с уровнем госдолга в 9 процентов от ВВП заняла последнее место.

В целом в 2017 году соотношение госдолга к ВВП среди членов ЕС уменьшилось с 83,3 до 81,6 процента по сравнению с показателями предыдущего года, говорится в документе.