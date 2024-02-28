В Евросоюзе назвали срок введения новых санкций против России

Депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски рассказал, в какой срок Евросоюз намерен ввести новые санкции против России.

Депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски рассказал, в какой срок Евросоюз намерен ввести новые санкции против России.

Как передает Report, об этом он высказался в беседе с "Известиями".

Здеховски назвал срок введения новых санкций против России и уточнил, что ЕС примет 14-й пакет ограничений до выборов в Европарламент.

"Новые санкции могут быть введены в начале июня. Это будут целевые меры против конкретных секторов экономики. Сейчас по этому поводу ведется дискуссия между странами-членами", - заявил он.

В свою очередь член Европарламента от ФРГ Гуннар Бек указал на другую трудность западных чиновников. По его мнению, "у них практически ничего не осталось, против чего они смогут ввести санкции".

Ранее послы стран Европейского союза (ЕС) согласовали 13-й пакет санкций против России. В ограничительный список вошли около 200 юридических и физических лиц.