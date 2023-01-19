В Европу с 24 февраля прибыли более 7,97 млн беженцев из Украины

С начала российско-украинской войны в страны Европы прибыли в общей сложности 7 977 980 беженцев из Украины.

С начала российско-украинской войны в страны Европы прибыли в общей сложности 7 977 980 беженцев из Украины.

Как передает Report , об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

За последнюю неделю их число выросло на 10 571.

Больше всего беженцев с 24 февраля 2022 года по 17 января 2023 года приняла Россия - 2 852 395. Далее следуют Польша (1 563 386), Германия (1 021 667), Чехия (482 049), Италия (167 925), Испания (161 012), Великобритания (155 500), Болгария (150 404), Франция (118 994), Словакия (107 476), Румыния (107 229) и Молдавия (102 283). В остальных государствах это число не превышает 100 тыс. В национальные программы временной защиты и поддержки включены 4 940 057 беженцев.

По данным УВКБ, в целом после 24 февраля из Украины в соседние страны прибыли 17 688 845 человек. При этом 9 585 700 человек пересекли границу в обратном направлении.