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В Европу приедут еще 150 тыс. мигрантов с Ближнего Востока

В Европу приедут еще 150 тыс. мигрантов с Ближнего Востока Страны Южной Европы ожидают прибытия более 150 тыс. мигрантов до конца 2022 года на фоне угрозы голода в ряде стран Ближнего Востока и Африки. Такая ситуация вызвана блокировкой портов в Украине.
Другие страны
4 июня 2022 г. 22:31
В Европу приедут еще 150 тыс. мигрантов с Ближнего Востока

Страны Южной Европы ожидают прибытия более 150 тыс. мигрантов до конца 2022 года на фоне угрозы голода в ряде стран Ближнего Востока и Африки. Такая ситуация вызвана блокировкой портов в Украине.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр внутренних дел Кипра Никос Нурис на встрече с коллегами из других государств Средиземноморья.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в 2022 году в южные страны ЕС (Италию, Испанию, Грецию, Кипр и Мальту) уже прибыли около 36 тыс. соискателей убежища и мигрантов.

На украинских складах находится 20 млн тонн пшеницы, ячменя и кукурузы, которые предназначены для экспорта в Египет, Бангладеш, Ливан, Турцию, Тунис, Йемен и ряд других стран. В некоторых из перечисленных государств из-за украинского кризиса может возникнуть голод.

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