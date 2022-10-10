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В Европу доставлено более 73 тыс. тонн вооружений и военной техники для передачи Украине

В Европу доставлено более 73 тыс. тонн вооружений и военной техники для передачи Украине С конца февраля США поставили Украине 142 артиллерийские системы и более 707 тысяч снарядов и ракет к ним.
Другие страны
10 октября 2022 г. 18:33
В Европу доставлено более 73 тыс. тонн вооружений и военной техники для передачи Украине

С конца февраля США поставили Украине 142 артиллерийские системы и более 707 тысяч снарядов и ракет к ним.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Транспортное командование вооруженных сил США.

Всего для передачи Украине в Европу доставлено более 73 тысяч тонн вооружений и военной техники. Большая часть вооружений доставлялась через Жешув (Польша).

За сутки в Польшу прибыло не менее пяти тяжелых транспортных самолетов США. На аэродроме города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной, совершили посадку грузовые самолеты Boeing 747 нескольких американских транспортных компаний, зафрахтованных Пентагоном. Самолеты способны перевозить до 120 тонн груза.

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