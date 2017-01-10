В Европе жертвами морозов стали 40 человек

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Жертвами сильных морозов в Европе стали уже по меньшей мере 40 человек. Большая часть погибших – жители Польши, где от морозов скончались 30 человек, cообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В Чехии число погибших возросло с трех до шести. Два человека умерли в Беларуси, еще двое – в Италии, где 82-летний пенсионер замерз у себя в квартире без отопления. Еще один 78-летний старик в Италии, выйдя на улицу, потерял сознание от холода, упал и скончался от полученных при падении травм.

В основном жертвами морозов в Европе становятся бездомные.

Аномально низкие температуры привели к транспортному коллапсу во многих европейских городах.