В Европе заявили об исчезновении озоновой дыры

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщает об исчезновении озоновой дыры над Антарктидой, такие данные получены европейским космическим аппаратом Sentinel-5P в ходе исследования атмосферы в ноябре 2017 года, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Это лишь первичные данные с этого космического аппарата, размещенные в открытом доступе.

Напомним, что озоновая дыра над Антарктидой – одна из серьезных угроз глобальной экосистеме, поскольку без озонового слоя Земля беззащитна перед вредным ультрафиолетовым излучением Солнца.

"Первые озоновые снимки программы Copernicus Sentinel-5P показывают закрытие озоновой дыры над Южным полюсом в ноябре 2017 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕКА.

К сообщению прилагается посуточное изображение, согласно которому озоновая дыра, охватывающая половину Антарктиды, затянулась к 26 ноября 2017 года.

Помимо того, спутник зафиксировал выделение диоксида азота в тропосфере в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Индии.