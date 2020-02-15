В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

Китайский турист в возрасте 80 лет скончался от коронавируса во Франции.

Как сообщает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.

Это первый случай смерти от заболевания в Европе.

"Речь идет о китайском туристе из провинции Хубэй, который прибыл во Францию 16 января. Он был госпитализирован в больницу Bichat, были предприняты строгие меры по его изоляции 25 января. Его состояние быстро ухудшалось, и он несколько дней находился в критическом состоянии в реанимации", - заявила Бузен.