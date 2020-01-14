Лондон, Берлин и Париж запустили механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном

Великобритания, Германия и Франция запускают механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Как передает Reportсо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении министров иностранных дел трех европейских стран.

"Учитывая действия Ирана, у нас не остается иного выбора, кроме как официально выразить нашу обеспокоенность тем, что Иран не выполняет своих обязательств в рамках СВПД, и передать этот вопрос в Совместную комиссию в рамках Механизма разрешения споров в соответствии со статьей 36 СВПД", - отмечается в коммюнике.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель будет курировать работу механизма.

"В качестве координатора Совместной комиссии (по реализации СВПД - прим. ред.) я буду курировать процесс создания механизма урегулирования споров. Целью механизма является решение вопросов, связанных с осуществлением соглашения в рамках Совместной комиссии", - сказал он.

По словам Борреля, главы МИД Великобритании, Франции и Германии официально уведомили его о запуске механизма. "В этой связи я отмечаю намерение министров иностранных дел сохранить СВПД в искренней надежде найти путь к выходу из тупика путем конструктивного дипломатического диалога", - добавил он.