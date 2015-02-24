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    ​В Европе закрыли крупный завод по производству биоэтанола

    Данное решение было принято в связи со сложной ситуацией на европейском рынке биоэтанола

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ CropEnergies временно приостановила работу британского дочернего предприятия Ensus, которое является одним из крупнейших заводов в Европе по производству биоэтанола.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

    Данное решение было принято в связи со сложной ситуацией на европейском рынке биоэтанола. Низкие цены на нефть усилили давление на европейский рынок биоэтанола и усложнили длительный процесс перехода на возобновляемые источники энергии в транспортном секторе.

    После того, как ситуация на рынке наладится, компания планирует снова запустить завод в эксплуатацию на полную мощность, которая составляет 1,2 млн. куб. м в год.

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