​В Европе закрыли крупный завод по производству биоэтанола

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ CropEnergies временно приостановила работу британского дочернего предприятия Ensus, которое является одним из крупнейших заводов в Европе по производству биоэтанола.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

Данное решение было принято в связи со сложной ситуацией на европейском рынке биоэтанола. Низкие цены на нефть усилили давление на европейский рынок биоэтанола и усложнили длительный процесс перехода на возобновляемые источники энергии в транспортном секторе.

После того, как ситуация на рынке наладится, компания планирует снова запустить завод в эксплуатацию на полную мощность, которая составляет 1,2 млн. куб. м в год.