​В Европе зафиксировали вторую смерть от коронавируса

Первый случай летального исхода после заражения коронавирусом типа COVID-19 зарегистрирован в Италии.

Как передает Report, об этом сообщает газета Il Corriere della Sera и другие итальянские СМИ.

По заявлению губернатора области Венето Луку Дзайю, скончался 78-летний мужчина, госпитализированный под Падуей.

Вместе с ним с высокой температурой в больницу попала его 67-летняя супруга. Наличие у них коронавируса до последнего времени находилось под вопросом.

Отметим, что это вторая жертва коронавируса в Европе. Первый летальный случай на территории континента произошел 15 января во Франции. Так, 80-летний турист из Китая скончался от коронавируса в Париже.