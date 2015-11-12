​В Европе задержаны 17 человек, подозреваемых в причастности к ИГ

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Семнадцать человек арестованы в нескольких странах Европы в рамках совместной антитеррористической операции, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Все задержанные подозреваются в связях с международной террористической группировкой "Исламское государство".

По данным итальянской полиции, группа задержанных подозревается в планировании террористических атак в отношении норвежских и британских дипломатов на Ближнем Востоке.

Один из задержанных - из Косово, остальные - курды. Семь из них арестованы в Италии, четыре в Великобритании, три - в Норвегии и один - в Финляндии, сообщили представители итальянских властей.