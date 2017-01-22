 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Европе задержали более 70 человек за кражу объектов культуры - ФОТО

    О гражданстве задержанных ничего не сообщается

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/Крупная операция по борьбе с кражей и сбытом произведений искусства и объектов культурной и исторической ценности прошла в Европе: задержаны 75 человек, изъято более 3,5 тысячи объектов культуры.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает гражданская гвардия Испании.

    Отмечается, что в операции Pandora участвовали 18 европейских стран, Европол, Интерпол, ЮНЕСКО, а также Всемирная таможенная организация. По данным испанских правоохранителей, 75 человек задержаны, изъят 3 561 культурный объект, половина из них – археологические находки.

    О гражданстве задержанных ничего не сообщается.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi