В Европе задержали более 70 человек за кражу объектов культуры - ФОТО

Баку. 22 января. REPORT.AZ/Крупная операция по борьбе с кражей и сбытом произведений искусства и объектов культурной и исторической ценности прошла в Европе: задержаны 75 человек, изъято более 3,5 тысячи объектов культуры.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает гражданская гвардия Испании.

Отмечается, что в операции Pandora участвовали 18 европейских стран, Европол, Интерпол, ЮНЕСКО, а также Всемирная таможенная организация. По данным испанских правоохранителей, 75 человек задержаны, изъят 3 561 культурный объект, половина из них – археологические находки.

О гражданстве задержанных ничего не сообщается.