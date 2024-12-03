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В Европе заблокировали еще один зашифрованный сервис обмена сообщениями

В Европе заблокировали еще один зашифрованный сервис обмена сообщениями Зашифрованный сервис обмена сообщениями Matrix заблокирован в ходе специальной операции правоохранительных сил некоторых европейских стран.
Другие страны
3 декабря 2024 г. 20:21
В Европе заблокировали еще один зашифрованный сервис обмена сообщениями

Зашифрованный сервис обмена сообщениями Matrix заблокирован в ходе специальной операции правоохранительных сил некоторых европейских стран.

Как передает Report, об этом сообщило Европейское полицейское агентство (Европол).

"В ходе скоординированной операции, поддерживаемой Европейским агентством по сотрудничеству органов юстиции и Европолом, сервис обмена сообщениями был заблокирован голландскими и французскими властями, а их итальянские, литовские и испанские коллеги предприняли последующие действия", - говорится в релизе организации.

Согласно информации, в общей сложности было перехвачено и расшифровано более 2,3 млн сообщений на 33 языках, которые связаны и с такими серьезными преступлениями, как международный оборот наркотиков, торговля оружием и отмывание денег.

Сервис обмена сообщениями Matrix был впервые обнаружен голландскими властями на телефоне преступника, осужденного за убийство местного журналиста в 2021 году. После этого было начато масштабное расследование, к которому подключились другие страны.

Отмечается, что операция по блокировке сервиса прошла в четырех странах - во Франции, Испании, Литве и Германии.

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