В Европе за последние три дня от аномальных морозов погибли 10 человек - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В Европе стоит аномально холодная погода со снегопадами, от морозов погибли 10 человек, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Жертвами сильнейших холодов за последние три дня стали не менее 10 человек в Европе: три человека во Франции, четыре в Польше и трое в Литве.

Так, метеорологические службы Великобритании предупредили о "янтарном" уровне опасности, что означает, что погода может быть опасной для жизни.

Погодные условия стали причиной отмены сотен поездов и десятков авиарейсов в Великобритании. Кроме того, из-за аварий периодически перекрывают шоссе по всей Великобритании.

В Риме второй день подряд закрыты школы и детские сады. С перебоями ходят автобусы и трамваи.

Снег выпал даже на юге Италии. Так, снегопад прошел в Неаполе, а вершина вулкана Везувий полностью покрылась снегом.

*** 12:15

Три человека погибли во Франции из-за аномальных холодов, установившихся практически на всей территории страны, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Жертвами морозов стали бездомные - 35-летний житель города Валанс, 62-летний мужчина, проживавший в департаменте Ивелин, а также 53-летний житель коммуны Грези-сюр-Экс.

Отметим, что накануне на востоке и севере Франции столбики термометров опустились до минус 10 градусов, на побережье Атлантики, Ла-Манша, в парижском регионе и на юго-западе похолодало до минус 7 градусов. Самыми холодными днями, как отмечают метеорологи, станут 27 и 28 февраля.

Февральские морозы стали во Франции самыми экстремальными за долгие годы. В последний раз столь сильные заморозки наблюдались в стране в конце февраля - начале марта в 2005 году.