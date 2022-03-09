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В Европе выявили дельтакрон-штамм коронавируса

В Европе выявили дельтакрон-штамм коронавируса Всемирная организация здравоохранения в курсе появления штамма "Дельтакрон".
Другие страны
9 марта 2022 г. 20:06
В Европе выявили дельтакрон-штамм коронавируса

Всемирная организация здравоохранения в курсе появления штамма "Дельтакрон".

Как сообщает Report, об этом заявила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.‎

По ее словам, "Дельтакрон" зафиксирован в ряде европейских стран, но уровень заражений низкий.

"Он был выявлен во Франции, Нидерландах, Дании. Но был выявлен очень низкий уровень заражений", - сказала она.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ добавила, что "Дельтакрон" возник при объединении подвидов штамма "Дельта" AY.4 и "Омикрон" BA.1/BA.2, он уже обсуждался экспертами ВОЗ на встрече 7 марта.

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