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Страны Европы предупредили об усилении жары

Страны Европы предупредили об усилении жары На этой неделе ряд регионов Франции, Германии и Италии столкнется с усилением жары.
Другие страны
16 августа 2023 г. 22:00
Страны Европы предупредили об усилении жары

На этой неделе ряд регионов Франции, Германии и Италии столкнется с усилением жары.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогнозы метеорологов.

Повышение температуры выше нормы будет зафиксировано во многих крупных городах европейских стран.

Во французских Лионе и Гренобле местных жителей предупредили об оранжевом уровне погодной опасности и рекомендовали не выходить на улицу без особой необходимости с 11 до 21 часа. Аномальная жара будет представлять угрозу для всех людей - даже тех, кто отличается крепким здоровьем.

По данным аналитиков Maxar Technologies, в течение ближайших нескольких дней высокие температуры будут сохраняться в южных и центральных регионах Франции, где воздух прогреется выше нормы на 5-9 градусов Цельсия. Экстремальные погодные условия с большей долей вероятности повлияют и на работу французских атомных электростанций, для которых, скорее всего, введут ограничения на доступ к воде для охлаждения реакторов.

Пик жары в Германии пришелся на вторник, 15 августа, когда воздух во Франкфурте прогрелся до 31,5 градуса. По прогнозам метеорологов, до конца недели средние температуры опустятся на несколько градусов, однако продолжат оставаться на аномально высоком уровне. Африканский антициклон привел к усилению жары и в Италии. На этой неделе температура достигнет уровня 42 градуса на Сардинии и 38 градусов в Риме и Флоренции.

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