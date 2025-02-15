О нас

В Европе тайно обсуждают отправку военных в Украину

В Европе тайно обсуждают отправку военных в Украину Несколько европейских стран тайно обсуждают возможность отправки своих военных на территорию Украины после окончания конфликта.
Другие страны
15 февраля 2025 г. 19:24
В Европе тайно обсуждают отправку военных в Украину

Несколько европейских стран тайно обсуждают возможность отправки своих военных на территорию Украины после окончания конфликта.

Как передает Report, об этом сообщило Associated Press со ссылкой на министра обороны Эстонии Ханно Певкура.

Он заявил в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, что обсуждения находятся на очень ранней стадии. По словам министра, после завершения конфликта "для Европы не будет проблемой также присутствовать там".

Напомним, что глава МИД Германии Анналена Бербок на встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе 3 декабря 2024 года, по оценке ряда СМИ, не исключила возможность отправки немецких миротворцев в Украину в случае прекращения боевых действий. По ее словам, наряду с гарантиями безопасности в виде членства в альянсе можно рассмотреть международное присутствие для обеспечения соблюдения прекращения огня.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avropada hərbçilərin Ukraynaya göndərilməsi gizli şəkildə müzakirə olunur

Другие новости из категории

СМИ: ХАМАС не планирует в будущем управлять Газой
СМИ: ХАМАС не планирует в будущем управлять Газой
15 февраля 2025 г. 20:13
Во Франции задержали четырех человек по делу об ограблении бутика Chanel летом 2024 года
Во Франции задержали четырех человек по делу об ограблении бутика Chanel летом 2024 года
15 февраля 2025 г. 17:55
Келлог: Союзники работают над гарантиями безопасности для Украины, но окончательное решение за Трампом
Келлог: Союзники работают над гарантиями безопасности для Украины, но окончательное решение за Трампом
15 февраля 2025 г. 17:45
Генсек НАТО призвал европейцев не жаловаться на США
Генсек НАТО призвал европейцев не жаловаться на США
15 февраля 2025 г. 17:40
Премьер Дании: Лучшее что можно дать Украине - это членство в НАТО
Премьер Дании: Лучшее что можно дать Украине - это членство в НАТО
15 февраля 2025 г. 17:33
Мерц заявил о готовности дать Украине ракеты Taurus
Мерц заявил о готовности дать Украине ракеты Taurus
15 февраля 2025 г. 17:08
Рютте: Если страны НАТО не будут выполнять обязательства, то с ними свяжется очень хороший человек из Вашингтона
Рютте: Если страны НАТО не будут выполнять обязательства, то с ними свяжется очень хороший человек из Вашингтона
15 февраля 2025 г. 16:52
Президент Чехии выступает за совместный подход с США по Украине
Президент Чехии выступает за совместный подход с США по Украине
15 февраля 2025 г. 16:46
Генсек НАТО: Европа и США согласны насчет необходимости добиться устойчивого урегулирования в Украине
Генсек НАТО: Европа и США согласны насчет необходимости добиться устойчивого урегулирования в Украине
15 февраля 2025 г. 16:36
Глава Евросовета обещал продолжение поддержки Украины со стороны ЕС
Глава Евросовета обещал продолжение поддержки Украины со стороны ЕС
15 февраля 2025 г. 16:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi