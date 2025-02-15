В Европе тайно обсуждают отправку военных в Украину

Несколько европейских стран тайно обсуждают возможность отправки своих военных на территорию Украины после окончания конфликта.

Несколько европейских стран тайно обсуждают возможность отправки своих военных на территорию Украины после окончания конфликта.

Как передает Report , об этом сообщило Associated Press со ссылкой на министра обороны Эстонии Ханно Певкура.

Он заявил в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, что обсуждения находятся на очень ранней стадии. По словам министра, после завершения конфликта "для Европы не будет проблемой также присутствовать там".

Напомним, что глава МИД Германии Анналена Бербок на встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе 3 декабря 2024 года, по оценке ряда СМИ, не исключила возможность отправки немецких миротворцев в Украину в случае прекращения боевых действий. По ее словам, наряду с гарантиями безопасности в виде членства в альянсе можно рассмотреть международное присутствие для обеспечения соблюдения прекращения огня.