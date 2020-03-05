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В Европе созданы Кибернетические силы ЕС

В Европе созданы Кибернетические силы ЕС

© Getty

Шесть европейских стран подписали меморандум о создании Кибернетических сил ЕС быстрого реагирования, передает Report со ссылкой на Sputnik Литва. 

Министерство обороны Литвы сообщает, что среди них Эстония, Польша, Хорватия, Нидерланды, Румыния и Литва, которая возглавила международную группу быстрого реагирования.

Страны-участницы подписали соглашение 4 марта в Загребе. Меморандум предусматривает работу международной группы гражданских и военных специалистов, которые будут мониторить киберпространство и оперативно реагировать на кибератаки, проводить расследования и ликвидировать последствия возможных инцидентов.

Лидер группы будет меняться по принципу ротации. Еще семь стран присоединились к инициативе в статусе наблюдателей – Бельгия, Греция, Испания, Италия, Франция, Словения и Финляндия.

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