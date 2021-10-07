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В Европе разработают индикаторы для оценки климатических реформ

В Европе разработают индикаторы для оценки климатических реформ Европейское статистическое агентство (Евростат) создаст специальный набор индикаторов для оценки прогресса Евросоюза на пути к климатической нейтральности.
Другие страны
7 октября 2021 г. 19:57
В Европе разработают индикаторы для оценки климатических реформ
Паоло Джентилони

Европейское статистическое агентство (Евростат) создаст специальный набор индикаторов для оценки прогресса Евросоюза на пути к климатической нейтральности.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на конференции "Саммит ЕС по устойчивым инвестициям".

"Для мониторинга прогресса на пути к климатической нейтральности, Евростат разработает всеобъемлющий набор статистических индикаторов по европейской "Зеленой сделке", включая квартальные данные по выбросам CO2", — рассказал он.

Так называемая "Зеленая сделка" — это проект Еврокомиссии по перестройке ЕС, таким образом, чтобы он оказывал меньше негативного влияния на окружающую среду.

Власти ЕС среди прочего ранее договорились о том, что к середине века регион должен стать климатически нейтральным — когда итоговый объем выбросов парниковых газов в атмосферу должен стать нулевым. Климатическая нейтральность может быть достигнута за счет сокращения выбросов и применения технологий улавливания и хранения вредных газов.

Переход к климатической нейтральности потребует перестройки производства и потребления энергоносителей, серьезного сокращения выбросов парниковых газов различными отраслями экономики, снижения использования ископаемых видов топлива и роста потребления возобновляемой энергии, а также триллионов евро инвестиций.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Евросоюзу на фоне нынешнего скачка цен на энергию необходимо ускорить климатические реформы, чтобы стать более независимым в энергетической сфере.

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