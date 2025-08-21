В Европе призвали США разместить истребители в Румынии для гарантий безопасности Украине

Ряд европейских стран хотят, чтобы США разместили свои истребители в Румынии в рамках обеспечения гарантий безопасности Украине.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Times.

"Высокопоставленные европейские военачальники обсуждают размещение американских F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе", — отмечается в материале.

Согласно газете, союзники хотят, чтобы Вашингтон гарантировал Украине доступ к американским разведданным и возможность использовать GPS через американские спутники. Помимо этого, европейские страны ожидают от США обязательств по поставкам Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS, а также разрешения на использование в будущем самолетов-разведчиков над Черным морем.

Издание напомнило, что с первых месяцев украинского конфликта британские Военно-воздушные силы активно вели разведывательные полеты в этом регионе с помощью американских самолетов RC-135 Rivet Joint, однако использование этих судов возможно только при согласии Вашингтона.