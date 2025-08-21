О нас

В Европе призвали США разместить истребители в Румынии для гарантий безопасности Украине

В Европе призвали США разместить истребители в Румынии для гарантий безопасности Украине Ряд европейских стран хотят, чтобы США разместили свои истребители в Румынии в рамках обеспечения гарантий безопасности Украине.
Другие страны
21 августа 2025 г. 05:05
В Европе призвали США разместить истребители в Румынии для гарантий безопасности Украине

Ряд европейских стран хотят, чтобы США разместили свои истребители в Румынии в рамках обеспечения гарантий безопасности Украине.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times.

"Высокопоставленные европейские военачальники обсуждают размещение американских F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе", — отмечается в материале.

Согласно газете, союзники хотят, чтобы Вашингтон гарантировал Украине доступ к американским разведданным и возможность использовать GPS через американские спутники. Помимо этого, европейские страны ожидают от США обязательств по поставкам Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS, а также разрешения на использование в будущем самолетов-разведчиков над Черным морем.

Издание напомнило, что с первых месяцев украинского конфликта британские Военно-воздушные силы активно вели разведывательные полеты в этом регионе с помощью американских самолетов RC-135 Rivet Joint, однако использование этих судов возможно только при согласии Вашингтона.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropa ABŞ-ni Rumıniyada döyüş təyyarələri yerləşdirməyə çağırıb

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi