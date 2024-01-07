В Европе приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 для проверок

Европейское агентство безопасности полетов (EASA) распорядилось приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 после недавнего летного происшествия с пассажирским авиалайнером данного типа.

Европейское агентство безопасности полетов (EASA) распорядилось приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 после недавнего летного происшествия с пассажирским авиалайнером данного типа.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Решение принято на основании распоряжения Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Поводом послужил инцидент с самолетом американской авиакомпании Alaska Airlines.

Британский авиарегулятор заявил, что будет требовать соответствия всех авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты Boeing 737 MAX 9, требованиям директивы FAA для захода в воздушное пространство страны.