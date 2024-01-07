О нас

В Европе приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 для проверок

В Европе приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 для проверок Европейское агентство безопасности полетов (EASA) распорядилось приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 после недавнего летного происшествия с пассажирским авиалайнером данного типа.
Другие страны
7 января 2024 г. 09:40
В Европе приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 для проверок

Европейское агентство безопасности полетов (EASA) распорядилось приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 после недавнего летного происшествия с пассажирским авиалайнером данного типа.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Решение принято на основании распоряжения Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Поводом послужил инцидент с самолетом американской авиакомпании Alaska Airlines.

Британский авиарегулятор заявил, что будет требовать соответствия всех авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты Boeing 737 MAX 9, требованиям директивы FAA для захода в воздушное пространство страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Boeing 737 MAX 9 suspended in Europe for inspections

Самое читаемое

Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
1 января 2024 г. 09:42
Украина вышла из соглашения СНГ о системе документальной шифрованной связи
Украина вышла из соглашения СНГ о системе документальной шифрованной связи
3 января 2024 г. 15:53
Зиря расстался с украинским нападающим
"Зиря" расстался с украинским нападающим
4 января 2024 г. 09:34
Шольц посетил затопленные после мощных ливней в ФРГ территории
Шольц посетил затопленные после мощных ливней в ФРГ территории
31 декабря 2023 г. 18:07
Японские сейсмологи ошибочно объявили о новом мощном землетрясении
Японские сейсмологи ошибочно объявили о новом мощном землетрясении
1 января 2024 г. 18:56
В Нью-Йорке выросло число заразившихся новым вариантом коронавируса
ФотоВ Нью-Йорке выросло число заразившихся новым вариантом коронавируса
3 января 2024 г. 07:47
На фоне развивающегося кризиса в сфере недвижимости в Китае решили обуздать кредитный риск
На фоне развивающегося кризиса в сфере недвижимости в Китае решили обуздать кредитный риск
4 января 2024 г. 15:52
В Сураханском районе Баку автомобиль сбил 18-летнюю девушку
В Сураханском районе Баку автомобиль сбил 18-летнюю девушку
5 января 2024 г. 08:04
Паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы
Паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы
5 января 2024 г. 15:00
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
6 января 2024 г. 16:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi