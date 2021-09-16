В Европе предложили создать новый оборонительный союз

Европейский союз намерен построить собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны

Европейский союз намерен построить собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она выразила обеспокоенность падением правительства Афганистана под натиском "Талибана". Фон дер Ляйен убеждена, что это событие ставит серьезные вопросы не только перед блоком НАТО, но и перед странами, входящими в состав ЕС.

Глава Еврокомиссии потребовала ускорить развитие Европейского оборонительного союза. По ее словам, для этого не нужно формировать новые подразделения, так как они существуют уже давно. Фон дер Ляйен подчеркнула, что объединению нужно обладать достаточной политической волей, чтобы использовать военные инструменты в международных делах без помощи США и НАТО.

"Пора переходить на следующий уровень", — заявила глава Еврокомиссии.

По мнению фон дер Ляйен, ЕС должен обеспечивать большую стабильность в своем регионе и за его пределами, а также принимать участие в миссиях, не инициированных Североатлантическим альянсом или ООН.