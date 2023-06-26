В Европе намерены создать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия

Международный производитель ракетных систем MBDA предварительно договорился с властями Германии, Франции, Италии и Нидерландов о том, что в течение ближайших трех лет будет создан прототип системы защиты от гиперзвукового оружия.

Международный производитель ракетных систем MBDA предварительно договорился с властями Германии, Франции, Италии и Нидерландов о том, что в течение ближайших трех лет будет создан прототип системы защиты от гиперзвукового оружия.

Как передает Report , об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.

Исполнительный директор компании Эрик Беранже заявил, что этот проект "внесет вклад в укрепление индустрии суверенных ракетных систем в Европе", а также увеличит конкурентоспособность европейской промышленности.

Беранже также обратил внимание, что технологии в сфере гиперзвука развиваются.

"MBDA хочет оставаться в авангарде инноваций и вести Европу на пути к наиболее эффективному решению по сдерживанию гиперзвуковых угроз", — добавил он.