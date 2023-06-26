В Европе намерены создать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия

Международный производитель ракетных систем MBDA предварительно договорился с властями Германии, Франции, Италии и Нидерландов о том, что в течение ближайших трех лет будет создан прототип системы защиты от гиперзвукового оружия.
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Исполнительный директор компании Эрик Беранже заявил, что этот проект "внесет вклад в укрепление индустрии суверенных ракетных систем в Европе", а также увеличит конкурентоспособность европейской промышленности.
Беранже также обратил внимание, что технологии в сфере гиперзвука развиваются.
"MBDA хочет оставаться в авангарде инноваций и вести Европу на пути к наиболее эффективному решению по сдерживанию гиперзвуковых угроз", — добавил он.