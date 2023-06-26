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В Европе намерены создать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия

В Европе намерены создать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия Международный производитель ракетных систем MBDA предварительно договорился с властями Германии, Франции, Италии и Нидерландов о том, что в течение ближайших трех лет будет создан прототип системы защиты от гиперзвукового оружия.
Другие страны
26 июня 2023 г. 02:45
В Европе намерены создать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия

Международный производитель ракетных систем MBDA предварительно договорился с властями Германии, Франции, Италии и Нидерландов о том, что в течение ближайших трех лет будет создан прототип системы защиты от гиперзвукового оружия.

Как передает Report, об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.

Исполнительный директор компании Эрик Беранже заявил, что этот проект "внесет вклад в укрепление индустрии суверенных ракетных систем в Европе", а также увеличит конкурентоспособность европейской промышленности.

Беранже также обратил внимание, что технологии в сфере гиперзвука развиваются.

"MBDA хочет оставаться в авангарде инноваций и вести Европу на пути к наиболее эффективному решению по сдерживанию гиперзвуковых угроз", — добавил он.

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