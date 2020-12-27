О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Европе началась массовая вакцинация от коронавируса

В Европе началась массовая вакцинация от коронавируса В европейских странах начали прививать граждан от COVID-19
Другие страны
27 декабря 2020 г. 05:19
В Европе началась массовая вакцинация от коронавируса

В европейских странах начали прививать граждан от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, прививки получат определенные местными правительствами жители в Германии, Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Чехии, Испании и Италии. Вакцинация будет добровольной и бесплатной для граждан всех стран.

Единственной одобренной европейским регулятором вакциной от коронавирусной инфекции является совместная разработка американской Pfizer и немецкой BioNTech — Comirnaty (BNT162b2).

Для первого этапа европейской прививочной кампании ее производят на заводах Pfizer в Бельгии. Прививочная кампания для жителей самой Бельгии стартует 28 декабря.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropa ölkələrində koronavirus əleyhinə kütləvi peyvənd başlandı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
25 декабря 2020 г. 17:54
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
25 декабря 2020 г. 16:11
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 15:33
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
24 декабря 2020 г. 15:17
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
24 декабря 2020 г. 13:20
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
23 декабря 2020 г. 14:48
Эльман Рустамов: Разговоры о девальвации беспочвенны
Эльман Рустамов: Разговоры о девальвации беспочвенны
23 декабря 2020 г. 11:13
Ученый: Диагноз матовое стекло ошибочен
Ученый: Диагноз "матовое стекло" ошибочен
22 декабря 2020 г. 15:18
Дорожная полиция оштрафовала Госслужбу по вопросам имущества
Дорожная полиция оштрафовала Госслужбу по вопросам имущества
22 декабря 2020 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi