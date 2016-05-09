В Европе бесследно исчезают тысячи сирийских и афганских детей-беженцев

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал принять срочные меры для защиты детей-беженцев и детей-мигрантов, которые оказались в Европе без сопровождения родителей или других взрослых родственников. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, в прошлом году были выявлены и зарегистрированы 95 тыс. детей, которые пересекли границу без взрослых.

По оценкам Интерпола, каждый девятый ребенок, прибывающий в Европу, пропадает без вести.

В Словении, например, из центров приема пропали без вести более 80 процентов детей, прибывших без сопровождения. В Швеции бесследно исчезают примерно 10 детей в неделю. В Германии в этом году пропали 4700 детей из числа беженцев, которые оказались там без взрослых.

В 2015 году за получением убежища в Европе обратились 96 500 детей, которые пересекли границу без взрослых. Большинство из них - мальчики-подростки из Сирии и Афганистана.