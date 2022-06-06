В Европарламенте выступили с инициативой по вотуму недоверия Еврокомиссии

В Европарламенте инициировано предложение вынести на голосование евродепутатов вотум недоверия Еврокомиссии (ЕК) во главе с Урсулой фон дер Ляйен.

В Европарламенте инициировано предложение вынести на голосование евродепутатов вотум недоверия Еврокомиссии (ЕК) во главе с Урсулой фон дер Ляйен.

Как передает Report, об этом сообщили зарубежные СМИ.

Причиной для этого послужило разрешение ЕК на предоставление финансирования Польше на 35,4 млрд евро по плану восстановления, заблокированному Брюсселем в течение года за претензии к Варшаве по соблюдению норм правового государства.

По мнению трех представителей либеральной фракции ЕП "Обновляя Европу" - нидерландки Софи ин'т Вельд, экс-премьера Бельгии Ги Верхофстадта и заместителя главы фракции испанца Луиса Гарикано, это противоречит принципам выделения союзных средств государствам-членам. Они призвали Европарламент голосовать по вотуму недоверия ЕК.

В эту фракцию входят депутаты от французской президентской партии "Возрождение". Франция до конца июня председательствует в Совете ЕС.

В минувшую среду Еврокомиссия дала разрешение на польский план восстановления, сочтя, что шаги, предпринятые Варшавой в области судебной реформы, в частности, голосование в польском парламенте за упразднение дисциплинарной палаты, которая должна была контролировать судей, дают основание разблокировать помощь Евросоюза.

Однако инициаторы вотума недоверия считают действия польских властей недостаточными, заявляют, что они "не соответствуют тому, что требовал Европейский суд, и не отменяют отказ польских властей признать верховенство права ЕС". По мнению авторов предложения, Варшава не проявляет намерения полностью восстановить независимость судебной власти.