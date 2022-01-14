В Европарламенте пройдет экстренное заседание по Украине

Комитет по иностранным делам Европарламента 17 января проведет внеочередное экстренное заседание по Евробезопасности и Украине.

Комитет по иностранным делам Европарламента 17 января проведет внеочередное экстренное заседание по Евробезопасности и Украине с участием главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что депутаты также выступили с предложением провести дебаты по вопросам евробезопасности в ходе очередной пленарной сессии, которая стартует в Страсбурге в понедельник. "Однако этот запрос был сделан слишком поздно, и на данном этапе представляется сложным изменить уже утвержденную повестку сессии", - сообщили в пресс-службе.