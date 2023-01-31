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В Европарламенте призвали оперативно принять десятый пакет санкций против РФ

В Европарламенте призвали оперативно принять десятый пакет санкций против РФ Депутаты Европарламента решили призвать к скорейшему принятию десятого пакета антироссийских рестрикций на пленарной сессии в Брюсселе 2 февраля.
Другие страны
31 января 2023 г. 19:40
В Европарламенте призвали оперативно принять десятый пакет санкций против РФ

Депутаты Европарламента призвали к скорейшему принятию десятого пакета антироссийских ограничений на пленарной сессии в Брюсселе 2 февраля.

Как передает Report, об этом зарубежные СМИ сообщают со ссылкой на пресс-службу ЕП.

"Европарламент призывает страны ЕС в кратчайшие сроки согласовать десятый пакет санкций против России", - указывается в сообщении.

В парламенте также попросили своевременно вносить инициативы по очередным ограничениям, в том числе экономическим и персональным.

По мнению ряда депутатов ЕП, необходимо проработать введение санкций в отношении российских компаний "Лукойл" и "Росатом". Парламентарии предлагают ограничить прямой и непрямой импорт, приобретение и перевозку алмазов из России.

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Версия на английском языке EP urges EU to promptly adopt 10th package of anti-Russia sanctions
Версия на азербайджанском языке AP Rusiyaya qarşı 10-cu sanksiyalar paketinin dərhal qəbul edilməsinə çağırıb

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