В Европарламенте призвали оперативно принять десятый пакет санкций против РФ

Депутаты Европарламента призвали к скорейшему принятию десятого пакета антироссийских ограничений на пленарной сессии в Брюсселе 2 февраля.
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"Европарламент призывает страны ЕС в кратчайшие сроки согласовать десятый пакет санкций против России", - указывается в сообщении.
В парламенте также попросили своевременно вносить инициативы по очередным ограничениям, в том числе экономическим и персональным.
По мнению ряда депутатов ЕП, необходимо проработать введение санкций в отношении российских компаний "Лукойл" и "Росатом". Парламентарии предлагают ограничить прямой и непрямой импорт, приобретение и перевозку алмазов из России.