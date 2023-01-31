В Европарламенте призвали оперативно принять десятый пакет санкций против РФ

Депутаты Европарламента решили призвать к скорейшему принятию десятого пакета антироссийских рестрикций на пленарной сессии в Брюсселе 2 февраля.

Депутаты Европарламента призвали к скорейшему принятию десятого пакета антироссийских ограничений на пленарной сессии в Брюсселе 2 февраля.

Как передает Report , об этом зарубежные СМИ сообщают со ссылкой на пресс-службу ЕП.

"Европарламент призывает страны ЕС в кратчайшие сроки согласовать десятый пакет санкций против России", - указывается в сообщении.

В парламенте также попросили своевременно вносить инициативы по очередным ограничениям, в том числе экономическим и персональным.

По мнению ряда депутатов ЕП, необходимо проработать введение санкций в отношении российских компаний "Лукойл" и "Росатом". Парламентарии предлагают ограничить прямой и непрямой импорт, приобретение и перевозку алмазов из России.