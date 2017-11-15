В Европарламенте призвали лишить Польшу права голоса в Совете ЕС

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Европейский парламент (ЕП) рекомендовал начать процедуру, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС, передает Report со ссылкой ТАСС.

Соответствующую резолюцию депутаты приняли большинством голосов на заседании в Страсбурге.

"Нынешняя ситуация в Польше представляет явный риск серьезного нарушения европейских ценностей", - указывается в принятой резолюции.

Евродепутаты в частности обеспокоены содержанием судебной реформы, утвержденной польским парламентом. Они поручили комитету по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам ЕП подготовить документы для введения в действие статьи 7 договора о Европейском союзе, предусматривающей санкции за нарушение норм ЕС.