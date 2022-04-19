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В Европарламенте призвали как можно скорее объявить Украину кандидатом на вступление в ЕС

В Европарламенте призвали как можно скорее объявить Украину кандидатом на вступление в ЕС Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер призвал как можно скорее объявить Украину страной - кандидатом на вступление в ЕС
Другие страны
19 апреля 2022 г. 14:10
В Европарламенте призвали как можно скорее объявить Украину кандидатом на вступление в ЕС

Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер призвал как можно скорее объявить Украину страной - кандидатом на вступление в ЕС.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Украинцы ожидают сейчас ясного сигнала - одобрения статуса кандидата на вступление, а именно, немедленно", - сказал Вебер во вторник в интервью медиагруппе "Функе".

"ЕС сейчас должен не вести формальные дискуссии о процедуре [вступления], а должен направить политический сигнал", - утверждал Вебер. По его мнению, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен следует "уже представить предложение о проведении ближайшего заседания Европейского совета".

Фон дер Ляйен 8 апреля передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о начале переговоров о вступлении Украины в сообщество.

18 апреля Киев вернул Брюсселю заполненную анкету.

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