В Европарламенте одобрили запуск процесса согласования закона об искусственном интеллекте

Профильные комитеты Европарламента (ЕП) предварительно согласовали начало консультаций по законодательным инициативам, направленным на регулирование систем искусственного интеллекта в Европе.

Профильные комитеты Европарламента (ЕП) предварительно согласовали начало консультаций по законодательным инициативам, направленным на регулирование систем искусственного интеллекта в Европе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕП.

"После окончательного утверждения эти инициативы станут первыми в мире правилами, касающимися искусственного интеллекта", - подчеркивается в сообщении Европарламента. В нем отмечается, что "Комитет по внутреннему рынку и Комитет по гражданским свободам утвердили в четверг мандат на запуск переговоров для согласования первых в истории правил для искусственного интеллекта". За запуск консультаций выступили 84 депутата, 7 представителей ЕП выступили против, 12 воздержались от голосования.

Предложение о начале проведения консультаций по законодательству в области искусственного интеллекта должно быть формально подтверждено в ходе пленарной сессии Европарламента 12-15 июня, после чего начнутся дебаты с Советом ЕС по окончательному тексту законопроекта.

"В своих рекомендациях депутаты Европарламента стремятся к тому, чтобы системы искусственного интеллекта находились под контролем людей, были безопасными, прозрачными, недискриминационными", - отмечается в сообщении на сайте ЕП. Они считают, что необходимо ввести единое определение понятия "искусственный интеллект", которое "можно было бы применять к уже существующим и к будущим системам".