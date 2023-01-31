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В Европарламенте хотят лишить иммунитета подозреваемых в коррупции депутатов

В Европарламенте хотят лишить иммунитета подозреваемых в коррупции депутатов Комитет по правовым вопросам (JURI) Европарламента выступил в поддержку лишения неприкосновенности двух депутатов - бельгийца Марка Тарабеллу и итальянца Андреа Коццолино, которые подозреваются в коррупции.
Другие страны
31 января 2023 г. 16:59
В Европарламенте хотят лишить иммунитета подозреваемых в коррупции депутатов

Комитет по правовым вопросам (JURI) Европарламента выступил в поддержку лишения неприкосновенности двух депутатов - бельгийца Марка Тарабеллу и итальянца Андреа Коццолино, которые подозреваются в коррупции.

Как передает Report, об этом в Twitter сообщила евродепутат от Франции Манон Обри.

"Комитет по правовым вопросам единогласно одобрил мои доклады в пользу лишения неприкосновенности", - написала депутат.

Как ожидается, финальное решение по неприкосновенности этих депутатов будет принято на пленарной сессии Европарламента в четверг.

Ранее СМИ сообщали, что полиция Бельгии 12 декабря провела обыск в здании Европейского парламента в Брюсселе в рамках расследования по делу о коррупции с участием заместителя главы ЕП Евы Кайли.

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Версия на английском языке European Parliament wants to strip immunity from MPs suspected of corruption
Версия на азербайджанском языке Avropa Parlamenti korrupsiyada şübhəli bilinən deputatların toxunulmazlığının ləğv edilməsini istəyir

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