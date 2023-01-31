В Европарламенте хотят лишить иммунитета подозреваемых в коррупции депутатов

Комитет по правовым вопросам (JURI) Европарламента выступил в поддержку лишения неприкосновенности двух депутатов - бельгийца Марка Тарабеллу и итальянца Андреа Коццолино, которые подозреваются в коррупции.
Как передает Report, об этом в Twitter сообщила евродепутат от Франции Манон Обри.
"Комитет по правовым вопросам единогласно одобрил мои доклады в пользу лишения неприкосновенности", - написала депутат.
Как ожидается, финальное решение по неприкосновенности этих депутатов будет принято на пленарной сессии Европарламента в четверг.
Ранее СМИ сообщали, что полиция Бельгии 12 декабря провела обыск в здании Европейского парламента в Брюсселе в рамках расследования по делу о коррупции с участием заместителя главы ЕП Евы Кайли.