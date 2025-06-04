В Европарламенте готовятся к сокращениям в отделе коммуникаций

В Европейском парламенте готовятся провести масштабную реструктуризацию одного из крупнейших коммуникационных подразделений

В Европейском парламенте готовятся провести масштабную реструктуризацию одного из крупнейших коммуникационных подразделений, что вызывает обеспокоенность среди сотрудников и опасения по поводу будущего ряда проектов.

Как сообщает Report со ссылкой на Politico, реформа связана с перераспределением ресурсов в пользу приоритетных направлений – законотворчества и парламентского надзора. В 2025 году бюджет отдела коммуникаций составил €127 млн, однако в условиях фиксированного общего бюджета Европарламента (около €2 млрд) дополнительные расходы на создание новых законодательных директоратов потребовали пересмотра затрат.

По словам источников в парламенте, рассматривается сокращение числа внешних подрядчиков, особенно в таких направлениях, как аудиовизуальные услуги, сопровождение сайтов и организация мероприятий. Под угрозой, в частности, финансирование традиционного забега Brussels 20km, культурных грантов, а также ряда премий, включая кинопремию LUX Audience Award, European Citizen’s Prize и премию Карла Великого для молодежных инициатив.

Ожидается, что конкретный план реструктуризации будет обнародован до начала летних каникул. Официальных заявлений о количестве внешних сотрудников и масштабах будущих сокращений пока не поступало.