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В Еврокомиссии сравнили риски использования ИИ с ядерным оружием

В Еврокомиссии сравнили риски использования ИИ с ядерным оружием Искусственный интеллект по потенциалу влияния на развитие человечества сопоставим с ядерным оружием, эта технология как открывает возможности, так и несет огромные риски.
Другие страны
10 апреля 2024 г. 19:38
В Еврокомиссии сравнили риски использования ИИ с ядерным оружием

Искусственный интеллект по потенциалу влияния на развитие человечества сопоставим с ядерным оружием, эта технология как открывает возможности, так и несет огромные риски.

Как передает Report, такое мнение выразила замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер, выступая в Американском институте предпринимательства.

"Как и в ситуации с атомным оружием, ИИ ставит вопрос экзистенциальной угрозы", - подчеркнула она. "Искусственный интеллект не ограничен никакой сферой деятельности. Он может применяться везде, для любых нужд, и несет огромный потенциал для изменений. Это можно привести нас к изменению самих принципов существования общества. Полагаю, что применять такую технологию можно только если веришь, что она будет действительно служить людям", - сказала Вестагер.

Она в очередной раз призвала к разработке общемировых норм для контроля искусственного интеллекта - по аналогии с тем, как в годы холодной войны были созданы механизмы контроля над ядерными вооружениями для снижения рисков.

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