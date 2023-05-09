В Еврокомиссии рассказали о новом пакете санкций против России

Новый, 11-й пакет санкций ЕС против России сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений.

Новый, 11-й пакет санкций ЕС против России сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений.

Как передает Report, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Мы уже серьезно пошатнули возможности России посредством последовательного введения десяти пакетов санкций. В минувшую пятницу Комиссия одобрила свое предложение в отношении 11-го пакета санкций. Он сфокусируется на прекращении обхода санкций", - сказала она.

По ее словам, Евросоюз уже сократил импорт из России почти на две трети.