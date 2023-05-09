О нас

В Еврокомиссии рассказали о новом пакете санкций против России

В Еврокомиссии рассказали о новом пакете санкций против России Новый, 11-й пакет санкций ЕС против России сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений.
Другие страны
9 мая 2023 г. 15:41
В Еврокомиссии рассказали о новом пакете санкций против России

Новый, 11-й пакет санкций ЕС против России сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений.

Как передает Report, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Мы уже серьезно пошатнули возможности России посредством последовательного введения десяти пакетов санкций. В минувшую пятницу Комиссия одобрила свое предложение в отношении 11-го пакета санкций. Он сфокусируется на прекращении обхода санкций", - сказала она.

По ее словам, Евросоюз уже сократил импорт из России почти на две трети.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Нидерланды обсуждают передачу F-16 Украине с Данией, Британией и США
Нидерланды обсуждают передачу F-16 Украине с Данией, Британией и США
9 мая 2023 г. 16:11
Европарламент поддержал продление беспошлинной торговли ЕС и Украины еще на год
Европарламент поддержал продление беспошлинной торговли ЕС и Украины еще на год
9 мая 2023 г. 16:04
Посольство РФ в Австрии направит ноту протеста после осквернения советского захоронения
Посольство РФ в Австрии направит ноту протеста после осквернения советского захоронения
9 мая 2023 г. 15:17
Экс-премьер Великобритании посетит Тайвань
Экс-премьер Великобритании посетит Тайвань
9 мая 2023 г. 14:51
Президент Украины встретился с главой ЕК
Президент Украины встретился с главой ЕК
9 мая 2023 г. 14:43
В Пакистане задержали экс-премьера
В Пакистане задержали экс-премьера
9 мая 2023 г. 13:47
ВОЗ: В Судане погибли свыше 600 человек, ранены более 5 тыс.
ВОЗ: В Судане погибли свыше 600 человек, ранены более 5 тыс.
9 мая 2023 г. 13:11
Британия готовится отправить в Украину дальнобойные ракеты
Британия готовится отправить в Украину дальнобойные ракеты
9 мая 2023 г. 11:38
Япония и Южная Корея объединят радиолокационные системы с США для отслеживания ракет КНДР
Япония и Южная Корея объединят радиолокационные системы с США для отслеживания ракет КНДР
9 мая 2023 г. 10:42
Гутерриш заявил о сохранении препятствий с экспортом по зерновой сделке
Гутерриш заявил о сохранении препятствий с экспортом по зерновой сделке
9 мая 2023 г. 10:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi