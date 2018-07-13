В Еврокомиссии прокомментировали информацию о нетрезвом состоянии Юнкера на саммите НАТО - ВИДЕО

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Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ "У главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера был приступ ишиалгии, сейчас он чувствует себя лучше".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Он принимает лекарства и чувствует себя лучше. Уже вчера у него была полная программа в связи с саммитом НАТО и другими мероприятиями, и на следующую неделю у него плотная программа, он продолжит усердно работать, как он и делал всегда", - сказал Схинас.

Накануне ряд СМИ сообщили, что, принимая участие на саммите НАТО в Брюсселе, перед большим ужином Юнкер был пьян. Были опубликованы видеокадры, на которых видно, как спускаться по ступенькам Юнкеру помогают мировые лидеры, которые поддерживали его за руки. Также видно, что он плохо держится на ногах, даже если идет по прямой дороге и немного шатается.

Рядом с председателем ЕК шел и президент Украины Петр Порошенко, на которого Юнкер чуть не упал из-за потери равновесия.