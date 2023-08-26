В Еврокомиссии призвали Россию возобновить "зерновую сделку"

Еврокомиссия призвала Россию возобновить "зерновое соглашение". Российские ограничения на поставки украинского зерна через Черное море создают проблемы не только для Киева, но и для многих развивающихся стран.

Еврокомиссия призвала Россию возобновить "зерновое соглашение". Российские ограничения на поставки украинского зерна через Черное море создают проблемы не только для Киева, но и для многих развивающихся стран.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Он подчеркнул, что Россия использует "зерно как оружие".

"Мы поддерживаем все усилия ООН, Турции по черноморской зерновой инициативе", - сказал вице-президент Еврокомиссии, добавив, что ЕС предоставляет Украине альтернативные торговые маршруты, называемые также коридорами солидарности, для экспорта зерна и других товаров.

По словам Домбровскиса, к настоящему времени по альтернативным маршрутам через Польшу и Румынию экспортировано около 45 млн тонн зерна, семян масличных культур и сопутствующих товаров, что является важным спасением для Украины.

"Европейский союз оказывает Украине оборонную, финансовую и другую помощь, стремясь отбросить российские войска за пределы международных границ Украины", - сказал он.

Домбровскис добавил, что ЕС обеспокоен тем, что некоторые страны, включая Китай и Индию, не присоединились к санкциям Запада против России.

На двусторонних переговорах между представителями Индии и ЕС чиновники Евросоюза подняли вопрос об экспорте переработанной индийской нефти из российской нефти, что отчасти сводит на нет цель санкций, добавил он.

Однако, по его словам, это вряд ли повлияет на текущие переговоры по предлагаемому соглашению о свободной торговле между ЕС и Индией.