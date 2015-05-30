В Еврокомиссии приняли к сведению решение РФ о "черном списке" с политиками из европейских стран

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Европейская комиссия приняла к сведению решение РФ передать европейским странам список политиков, которым решено запретить въезд на российскую территорию, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ.

"Мы принимаем к сведению тот факт, что российские власти решили передать этот список. У нас нет информации по поводу юридической базы этого документа, критериев, по которым он составлен", - сообщил агентству представитель Европейской комиссии.

Report со ссылкой на Интерфакс отмечает, что ранее в пятницу западные СМИ передали со ссылкой на премьера Нидерландов Марка Рютте, что власти РФ оповестили ряд европейских стран о решении запретить въезд на свою территорию ряду политиков.

"Россия вчера передала ряду европейских посольств список людей, которые не смогут отныне попасть на российскую территорию", - сказал он. По словам Рютте, это - ответ на санкции ЕС, введенные против России.

"Мы не считаем правильными такие действия Москвы и совершенно ясно сообщим об этом российской стороне", - добавил нидерландский премьер.

В целом же, по информации западных СМИ, в списке значатся 80-90 фамилий.