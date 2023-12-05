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В Еврокомиссии предупредили о риске терактов в ЕС в новогодние праздники

В Еврокомиссии предупредили о риске терактов в ЕС в новогодние праздники Обострение ближневосточного конфликта, а также связанная с ним поляризация европейского общества создали высокие риски совершения терактов на территории ЕС в праздники Рождества и Нового года.
Другие страны
5 декабря 2023 г. 16:50
В Еврокомиссии предупредили о риске терактов в ЕС в новогодние праздники

Обострение ближневосточного конфликта, а также связанная с ним поляризация европейского общества создали высокие риски совершения терактов на территории ЕС в праздники Рождества и Нового года.

Как передает Report, об этом журналистам заявила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон.

"Война между Израилем и ХАМАС, а также поляризация, которая возникла из-за этого в нашем обществе, создали высокий риск террористических атак в ЕС в предстоящий сезон праздников и каникул", - сказала она.

По словам Йоханссон, предотвращение такой угрозы станет одной из тем в повестке проходящего во вторник Совета глав МИД стран Евросоюза.

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Версия на английском языке Senior official warns of risk of terror attacks in EU during New Year holidays

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